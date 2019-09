Safer Internet Day a Gissi: "Educare i più piccoli all’uso della rete"

Le classi quarte e quinte della Scuola Primaria e tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Omnicomprensivo “G. Spataro” di Gissi, nell’ambito del progetto “Generazioni Connesse”, hanno aderito al Safer Internet Day (SID), un evento annuale, organizzato a livello internazionale dall'Unione Europea, al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, tra i bambini e i giovani di tutto il mondo.

L’uso consapevole delle nuove tecnologie è un obiettivo formativo di fondamentale importanza per la scuola, in quanto i ragazzi di oggi passano in rete molto del loro tempo senza essere sempre consapevoli dei rischi in cui possono incorrere e del fatto che nel mondo virtuale valgono le stesse regole di convivenza civile di quello reale. Attraverso la visione di video e lo svolgimento di varie attività sono stati affrontati diversi temi, come la tutela della propria privacy e di quella altrui, il rispetto dell’altro e il cyberbullismo, per far riflettere i ragazzi e i bambini “sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro”, come si evince dallo slogan scelto per l’edizione del 2018 del Safer Internet Day.

Referente del Progetto

Prof.ssa Napoleone Francesca