La testimonianza di Zaira alla "Salvo D’Acquisto" di San Salvo

Si è tenuto lunedì scorso presso la scuola media Salvo D’Acquisto un incontro di sensibilizzazione dell’AGBE “Associazione Genitori Bambini Emopatici” di Pescara rivolto a tutte le classi seconde dell’istituto, .

Erano presenti il vicepresidente Giovanbattista Colangelo, il consigliere Daniela Dell’Aquila, la psicologa dr.ssa Victoria Marcucci, la signora Erika Palomba in qualità di genitore AGBE e la figlia Zaira. Inoltre i docenti accompagnatori delle classi seconde. Dopo il saluto della dirigente Annarosa Costantini, i volontari AGBE hanno raccontato la loro esperienza.

L’associazione, fondata alla fine del 1999 dai genitori dei bambini affetti da leucemie o altre patologie del sangue, è nata con lo scopo di aiutare le famiglie che di colpo si sono ritrovate a combattere una battaglia più grande di loro. Con il passare degli anni questo progetto si è concretizzato ancor di più: la realizzazione della casa alloggio vicino all’ospedale per accogliere le famiglie dei bambini ricoverati, l’aiuto concreto alle famiglie con un servizio di trasporto casa-ospedale-casa in modo da alleggerire già al gravosa situazione in cui ogni famiglia viene a trovarsi, l’allestimento di ambienti a dimensione bimbo all’interno della struttura del day hospital dell’ospedale di Pescara.

Scopo di questo incontro è stato appunto quello di far conoscere l’associazione e il lavoro svolto dai tanti volontari che vi operano. Inoltre, si è cercato di sensibilizzare gli alunni a queste problematiche, facendo però loro comprendere il fatto di non essere soli.

Nell’occasione dell’incontro, la suggestiva testimonianza di Zaira, una ragazza della nostra città che ha vissuto questa esperienza e ha voluto trasmettere ai suoi coetanei un chiaro messaggio. “Il mio motto è vivere e non soltanto esistere – ha detto Zaira – vivere amando se stessi con le proprie debolezze e le proprie paure e amando il prossimo per quello che è e non per ciò che vorremmo che fosse; solo così riusciremo a respirare una vita vera e solo così capiremo il significato della parola AMARE".

Questo incontro rientra in un progetto curato dalla prof.ssa Stefania Arbia che vedrà i ragazzi impegnati con e per l’associazione in occasione delle festività pasquali con la vendita di uova di cioccolato che si terrà a scuola. Le donazioni così raccolte saranno totalmente devolute all’AGBE e utilizzate per i progetti futuri dell’Associazione.

Inoltre, gli alunni della classe II A prepareranno dei lavori in formato digitale che condivideranno direttamente con alcuni volontari AGBE in occasione di una visita presso le case alloggio di Pescara, prevista per il prossimo 27 febbraio.