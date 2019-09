Finestra forzata e cassa portata via, furto notturno negli uffici della Vemit

Ancora un furto notturno a Vasto, con modalità simili ad altri episodi che, nelle scorse settimane, hanno colpito diverse attività commerciali ed insutriali. Nella notte tra lunedì e martedì sono stati presi di mira gli uffici della Vemit Punto Clima, azienda di arredo bagno e idrotermica, in via Cardone.

Erano circa le due di notte quando un uomo incappucciato, come si vede nelle immagini della videosorveglianza, ha forzato la finestra degli uffici al piano terra, si è introdotto all'interno e ha portato via il registratore di cassa. "All'interno c'erano solo pochi spiccioli - spiega Maurizio Acquarola, uno dei soci della Vemit - perchè, ovviamente, non lasciamo mai il denaro in cassa dopo la chiusura. La cifra non supera i cinquanta euro". Il danno maggiore, quindi, è quello derivanta dal furto della cassa e degli infissi che l'azienda ha fatto riparare già nella giornata di ieri.

L'azione del malvivente, il cui volto era celato da un cappuccio, è durata pochi secondi, il tempo di entrare dalla finestra ed asportare la cassa. Dopo l'ingresso è scattato l'allarme e sul posto è intervenuta una pattuglia di carabinieri che ha poi acquisito le immagini della videosorveglianza per cercare elementi utili all'individuazione dell'autore del furto.

Quello della scorsa notte è l'ultimo di una serie di episodi in cui attività commerciali e aziende sono state visitate per portar via un bottino di poco conto. A dicembre, nell'arco di qualche giorno, tanti negozi e studi in via dei Conti Ricci, via Marco Polo e corso Mazzini avevano trovato al mattino i segni del passaggio dei malviventi. Poi, a inizio anno, è toccato a diverse attività del centro storico [LEGGI], poi alla zona industriale [LEGGI] e ancora lungo la circonvallazione [LEGGI].