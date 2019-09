Potatura di 1200 piante, appalto da 153mila euro, a breve i via ai lavori

Sarà la cooperativa sociale Puritas di Vasto a eseguire la potatura di 1225 alberi per conto del Comune. "L'importo complessivo del contratto è pari a 153mila 185 euro e 48 centesimi", annuncia un comunicato del municipio.

"A seguito della procedura di gara tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione, il servizio di potatura degli alberi del territorio cittadino è stato affidato alla società Cooperativa Sociale Puritas di Vasto per aver ottenuto, secondo il criterio di valutazione adottato, il punteggio più elevato. L’intervento riguarderà diverse strade cittadine. Si tratta di un secondo lotto previsto dal settore Manutenzione e Servizi per il 2018. La ditta vincitrice del bando, è stata già convocata e sta predisponendo gli atti per l’inizio dei lavori in programma la prossima settimana. Informiamo inoltre che si sta già predisponendo il piano per l’esercizio 2019 .