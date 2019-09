Oggi l’ultimo saluto ad Antonio Lizzi

Sono in programma per oggi i funerali di Antonio Lizzi, il pensionato di Monteodorisio ucciso nella propria abitazione alle porte del paese [LEGGI]. L'ultimo saluto al 69enne si terrà oggi 7 febbraio alle 15 nella chiesa di San Giovanni Battista; la funzione religiosa sarà celebrata dal parroco don Nicola Antonini.

Il fatto di cronaca ha colpito profondamente la comunità. Lizzi, anche se contraddistinto da un carattere solitario, era conosciuto da tutti e lo si vedeva spesso in giro con il suo ormai rituale trolley per fare la spesa.

"Aveva avuto qualche problema psichico in passato, ma non ha mai reagito contro nessuno", ha ricordato il sindaco Saverio Di Giacomo a zonalocale.it [LEGGI].