Danze caraibiche, ottime prove a Porto San Giorgio per Davide e Nicola Bozzelli

Ottimo risultato per i fratelli Davide e Nicola Bozzelli nella gara del 27° Winter Match 2018 di danze caraibiche che si è svolto domenica scorsa al PalaSavelli di Porto San Giorgio. I due danzatori vastesi hanno conquistato entrambi il podio. Davide, con la ballerina Martina Dognini, è arrivato 2° nella categoria 19/27 AS Internazionale. Per Nicola, che ha ballato con Cinzia Sgarra, primo posto nella categoria 19/72 classe A2.

Un risultato accolto con grande soddisfazione e che conferma le grandi capacità dei due ballerini. Per loro il prossimo appuntamento sarà al Palacavicchi di Roma il 4 marzo.