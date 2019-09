Carnevale a Vasto, doppio appuntamento con sfilata dei carri e giochi in piazza

Torna anche quest'anno l'appuntamento con il Carnevale in piazza a Vasto. Due le giornate di festa organizzate dall'amministrazione comunale con la partecipazione di associazioni, parrocchie, scuole di ballo e comitati di quartiere. Questa mattina, nella sala del Gonfalone del Municipio di Vasto, l'assessore al turismo Carlo Della Penna e gli altri amministratori cittadini hanno presentato il programma delle iniziative.

Si inizia domenica 11 febbraio con la sfilata dei carri che, già nella scorsa edizione, ha richiamato tanti partecipanti. Il raduno sarà alle 14 nei pressi della Villa dinamica del quartiere San Paolo per poi partire, alle 14.30, alla volta del centro storico. L'arrivo in piazza Rossetti è previsto per le 15.30. Sul palco allestito in piazza ci saranno una serie di esibizioni guidate da Nicola Cedro, confermato nel ruolo di presentatore della festa di Carnevale. In piazza ci sarà anche l'esibizione del gruppo di cantori del Circolo Socio-culturale Sant'Antonio Abate che eseguiranno il canto de La Storie, scritta da Fernando D'Annunzio. "La festa in piazza andrà avanti fino alle 19, quando poi nel centro storico ci sarà la processione della Madonna di Lourdes organizzata dalla chiesa di San Giuseppe".

Martedì 13 febbraio secondo appuntamento con il Carnevale in piazza. A partire dalle 15 i carri si ritroveranno in piazza e, dalle 16, ci sarà spazio al divertimento e ai giochi con il palco centrale su cui si alterneranno in tanti per esibizioni e balli. Ci saranno anche i giochi per i bambini, con il coinvolgimento dei ragazzi della Consulta Giovanile. "Ci auguriamo una grande partecipazione della città - ha detto l'assessore Della Penna - perchè il Carnevale è una festa per le famiglie ed i bambini. Siamo contenti di aver avuto maggiori adesioni rispetto all'anno scorso e ci auguriamo che il meteo possa essere clemente così da accompagnare una buona riuscita delle due giornate".

Una particolare attenzione sarà riservata alla sicurezza della festa. "La polizia municipale, insieme alla protezione civile, sarà impegnata nel garantire lo svolgimento della sfilata e della festa nella massima sicurezza - ha sottolineato l'assessore Barisano -. Confidiamo nel buonsenso da parte di tutti affinchè possano essere due giornate di divertimento e senza nessun problema".