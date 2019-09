Si rompe la condotta principale, interruzione idrica in sette comuni

Una falla apertasi a Roccaspinalveti nella condotta principale crea disagi in sette comuni della provincia di Chieti. "Oggi, 5 febbraio, verrà sospesa la fornitura idrica nei comuni di Atessa (località Quercia Nera e Carapelle), Carpineto Sinello, Casalanguida, Gissi, Guilmi, Liscia, San Buono e Tornareccio. Il ripristino del servizio avverrà nel più breve tempo possibile", si legge in un comunicato della Sasi, la società che gestisce il servizio idrico integrato in 92 dei 104 comuni della provincia di Chieti.

L'interruzione si rende necessaria per consentire "un intervento urgente di riparazione della condotta principale nel Comune di Roccaspinalveti".