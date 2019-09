Gli atleti della Podistica Vasto in gara a Villa Romagnoli e Napoli

Una domenica passata a correre sulle lunghe distanze,anche se in location totalmente differenti, per 2 atleti della Podistica Vasto. Nella vicina Villa Romagnoli Tonino Baccalà ha partecipato alla "Tra villa e valli Winter Trail" il cui solo nome illustra pienamente il genere ed il tipo di percorso della manifestazione. Il podista vastese si é ben comportato in questa gara lunga ben 17,5 km corsa solo su tracciati di terra battuta attraverso le campagne che circondano il paese con numerosi e ripetuti dislivelli.

Di tutt'altro genere e, se si vuole, più classica la corsa fatta da Antonio Anniballe, il socio"più lontano" della Podistica Vasto visto che vive a Milano, in quel di Napoli dove é andata in scena la "Oltremare Half Marathon" che ha permesso con i suoi 21 km di distanza di attraversare alcuni dei punti più belli e suggestivi della città partenopea. Anche per Anniballe una buona prestazione al traguardo e con tanto di medaglia al collo.

Pierpaolo Del Casale

Addetto stampa Podistica Vasto