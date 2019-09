Emodinamica e accordo di confine Abruzzo-Molise, Menna chiarisce

Francesco Menna, sindaco di Vasto, chiarisce riguardo alle dichiarazioni rilasciate durante la conferenza stampa di venerdì scorso sulla sala di emodinamica che la Regione Abruzzo vuole realizzare nell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

"Ho espresso soddisfazione in merito all'accordo di confine che le Regioni Abruzzo e Molise stanno per siglare. Quell'accordo, già condiviso nei contenuti e che a breve sarà sottoscritto dai rappresentanti dei due governi regionali, consentirà un'integrazione tra i servizi sanitari delle due regioni nel settore dell'emergenza-urgenza. Ho detto che, tamite la futura sala emodinamica, l'ospedale di Vasto servirà un ampio bacino d'utenza, compreso nelle due regioni, con un beneficio anche per l'ospedale di Termoli".

Menna, inoltre, rettifica, in merito a un virgolettato pubblicato da Zonalocale.it: "Non ho detto che la sala emodinamica dell'ospedale di Termoli è stata chiusa. Ho detto, invece, che la sala emodinamica dell'ospedale San Timoteo di Termoli funziona H12".