Dal porto di Vasto a Torrebruna: iniziato il "viaggio" delle pale eoliche

È iniziato questa mattina e durerà tutta la settimana il trasporto delle pale eoliche per il parco energetico "Tramonto" di Torrebruna. La prima elica lunga 46 metri questa mattina presto ha lasciato la banchina del porto di Vasto – dove le varie componenti sono arrivate nell'ottobre scorso, LEGGI – per raggiungere il comune dell'Alto Vastese in località "Fonte Micune".

La serie di trasporti eccezionali percorrerà la Statale "Trignina" per poi prendere la Provinciale che sale in paese; alcuni tratti sono stati adeguati per il passaggio di questi lunghi mezzi pesanti.

Qui, una volta ultimato, il parco avrà una potenza complessiva di 4 Mw. Le due torri avranno un'altezza di 80 metri, gli aerogeneratori un diametro di 96 metri. L'accorto tra la ditta proprietaria Floew, di Vasto, e il Comune prevede il 2,7% di royalties più un bonus iniziale di 100mila euro.

All'arrivo delle pale al porto di Vasto, il sindaco Cristina Lella, intervistata da zonalocale.it, dichiarò che queste entrate nelle casse comunali contribuiranno all'acquisto di un mezzo spazzaneve.