Cadavere di un settantenne trovato in casa, Procura e carabinieri indagano per chiarire le cause

Il cadavere di un uomo di 69 anni, Antonio Lizzi, è stato trovato stamani in un'abitazione di Monteodorisio.

L'uomo – che viveva da solo in via Vecchia per Monteodorisio – è stato trovato privo di vita all'interno della sua abitazione, che è stata sequestrata dai carabinieri della Compagnia di Vasto, agli ordini del maggiore Amedeo Consales.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause del decesso, su cui rimane un punto interrogativo.

L'autorità giudiziaria ha eseguito nelle scorse ore un sopralluogo insieme ai carabinieri e al medico legale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, Pietro Falco. Il sopralluogo è terminato alle 7 di stamani. Molto probabilmente verrà disposta l'autopsia.

In paese la notizia si è diffusa nel giro di poche ore, gettando tutti nello sconforto.

