All’Itset Palizzi la ’Giornata mondiale della sicurezza in rete’

Anche l’Itset “F.Palizzi” di Vasto aderirà, il 6 febbraio, alla “Giornata mondiale della sicurezza in rete”. Martedì, con inizio alle 15.30, è in programma un convegno sul tema “Safer internet day, Rete sicur@” con l’intervento della dottoressa Manuela Carulli, Sostituto commissario della Polizia postale e delle comunicazioni - Compartimento Abruzzo, che parlerà di cyberbullismo ed uso consapevole dei social e del dottor Nicola Lanzolla, Territor Business manager - Cisco system inc, che approfondirà il tema di internet e dei pericoli del web ma già dal mattino sono programmate attività per gli studenti.

“Il convegno rientra tra le iniziative finalizzate a promuovere un uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali coinvolgendo docenti, studenti ma anche i genitori in una riflessione sulle nuove sfide pedagogiche dell’educazione al tempo del web” spiega il dirigente scolastico, la professoressa Nicoletta Del Re.