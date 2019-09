Il Trigno Celenza fa festa a Fresa, stop inatteso del Vasto Marina

Uno stop che non ci voleva per il Vasto Marina che nella quarta giornata di ritorno del campionato di Prima categoria (girone B) cade a Paglieta: i biancorossi sono condannati da un'autorete di D'Alessandro al 13' e scivolano momentaneamente fuori dalla zona play off. L'ultimo posto disponibile è ora occupato dall'Orsogna.

Con lo Scerni a riposo, il colpaccio da annotare è quello del Trigno Celenza ai danni del Fresa nello scontro diretto per la salvezza. In casa i biancorossi di mister Stella vengono superati a cinque minuti dalla fine da una rete di Antenucci che fa allontanare la propria squadre dalle zone calde della classifica. I padroni di casa hanno giocato dal 15'st in inferiorità numerica per l'espulsione di Annibali. Per i fresani, ancora ultimi in classifica, la situazione si complica con la salvezza diretta lontana quattro punti. I celenzani, oltre ad aver vinto il derby, sorridono per il grande passo in avanti nella graduatoria.

Nella griglia play out ci scivola invece il Roccaspinalveti travolto in casa dalla Virtus Ortona per 4 a 0. Una doppietta di Del Peschio e un gol a testa di Di Meco e Dragani condannano i biancoverdi fermi a quota 15.

Domenica prossima l'attesa sfida di ritorno tra il Lanciano capolista e l'Atessa Mario Tano.

LA 4ª GIORNATA DI RITORNO

Atessa Mario Tano - S. Vito 3-0

Athletic Lanciano - Tollese 3-0

Fresa - Trigno Celenza 0-1

Paglieta - Vasto Marina 1-0

Roccaspinalveti - Virtus Ortona 0-4

Tre Ville - Orsogna 1-2 (ieri)

Riposano Lanciano e Scerni

LA CLASSIFICA

Lanciano 48



Atessa Mario Tano 45

Virtus Ortona 44

Athletic Lanciano 32

Orsogna 31



Vasto Marina 29

Scerni 24

Tollese 18

Tre Ville 16

Paglieta 17

Trigno Celenza 16



Roccaspinalveti 15

S. Vito 12



Fresa 11

LA PROSSIMA GIORNATA

Lanciano - Atessa Mario Tano

Orsogna - Athletic Lanciano

S.Vito - Paglieta

Scerni - Tre Ville

Vasto Marina - Roccaspinalveti

Virtus Ortona - Fresa

Riposano Tollese e Trigno Celenza