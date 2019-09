Il duo Chorando lancia il nuovo disco e si prepara al tour in Brasile

Non mancano le novità in questo 2018 per il duo Chorando, formato da Vittorio Sabelli al clarinetto e da Marco Molino alla marimba e alle percussioni. I due musicisti, dopo il disco 'Brazil' dello scorso anno, che porteranno in tournèe proprio in Brasile il prossimo marzo, si preparano ad andare all'attacco dei grandi capolavori della musica rock.

Il prossimo disco, infatti, vedrà un'interpretrazione dei più celebri brani della musica rock internazionale, nel loro stile, fondato sul choro, tipica musica brasiliana. "I brani - spiegano Sabelli e Molino - sono stati distrutti e ricostruiti adattandoli a questa particolare formazione, dandogli nuove prospettive di ascolto ma, allo stesso tempo, rispettando i loro elementi essenziali".

Il progetto, Chorando plays rock, è stato lanciato su Musicraiser, "la piattaforma musicale di crowdfunding che permette di prenotare in anteprima il nuovo album e altri gadget

