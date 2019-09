Festival della Scienza, "esperienza che arricchisce il percorso formativo dei ragazzi"

Si chiude oggi, con l'open day, il Talent-show della scienza in 3 minuti, la premazione dei migliori progetti e il concerto del Liceo musicale, l'edizione 2018 del Festival della Scienza Ad/Ventura, organizzato dal Polo Liceale Mattioli di Vasto in collaborazione con VastoScienza e il Comune di Vasto. Una settimana di appuntamenti, sul tema dei Codici, che hanno visto il protagonismo dei ragazzi del liceo, coinvolti in tanti progetti e attività, e la partecipazione di importanti personalità del mondo scientifico.

L'istituto guidato dalla dirigente scolastica Maria Grazia Angelini anche quest'anno ha coinvolto un intero territorio con appuntamenti interessanti e che hanno dato spunti di riflessione ai ragazzi, ai bambini delle scuole che hanno visitato il Festival, e a chi ha paretcipato agli appuntamenti pomeridiani, organizzati grazie alla collaborazione della scuola con enti e associazioni. Il programma elaborato dal direttore scientifico Rosa Lo Sasso anche quest'anno è stato ricco e articolato, sviluppando in un ideale percorso interdisciplinare i "Codici-Segni per comunicare".

