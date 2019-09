Eccellenza: un punto importante per San Salvo e Cupello

SAN SALVO - PATERNO - Parte forte il San Salvo che dopo 2’ si rende pericoloso con un tiro al limite di Dema deviato in angolo da un attento Cattafesta. Un minuto dopo Caprarola raccoglie un cross ma il suo tiro viene respinto ancora da Cattafesta. Al 17’ ci prova Giglio ma Cialdini chiude bene lo specchio. Il San Salvo si rivede in avanti con una conclusione di Felice che termina ampiamente a lato. Al 40’ Cialdini è strepitoso a respingere una conclusione ravvicinata del solito Giglio.

Nella ripresa i locali spingono e dominano creando tante occasioni da gol. Al 57’ bella palla in profondità per Caprarola ma la conclusione viene respinta da Cattafesta in uscita. Due minuti dopo clamorosa occasione per i sansalvesi che sugli sviluppi di un calcio piazzato centrano l’incrocio dei pali con Mame. A metà della seconda frazione si rivedono gli ospiti con un tiro di Lepre respinto dall’estremo difensore locale. Al 72’ bella azione di Dema che serve Polisena ma l’inzuccata viene neutralizzata dal portiere. Pochi minuti dopo ci prova ancora Dema ma il tiro a volo finisce a lato. Il dominio in campo è del San Salvo ed a 8’ dalla fine gli ospiti rischiano l’autorete e sugli sviluppi del successivo corner il Paterno si salva sulla linea sul tiro di Felice. All’83’ Polisena si invola sulla sinistra ma il tiro viene respinto da Cattafesta e sulla ribattuta Arciprete non riesce a buttarla in rete.

Domenica trasferta sul difficile campo del Chieti per la squadra di mister Gelsi.

RC ANGOLANA - CUPELLO - Nintè salva il Cupello nell'insidiosa trasferta contro l'Angolana. La squadra di mister Carlucci era andata sotto dopo la rete di Sablone nel primo tempo. Nella seconda frazione di gioco i rossoblù hanno raddrizzato la gara. Al fischio finale è 1 a 1: un punto a testa che per i cupellesi significa la permanenza nel gradino sopra la zona play out.

LA 7ª GIORNATA DI RITORNO

Alba Adriatica - Torrese 2-2

Amiternina - Acquaesapone 1-0

Capistrello - Chieti 3-2

Miglianico - Martinsicuro 0-0

Penne - Real Giulianova 0-1

RC Angolana - Cupello 1-1

River Chieti - Sambuceto 0-0

San Salvo - Paterno 0-0

Spoltore - Montorio 4-1

LA CLASSIFICA

Real Giulianova 53



Martinsicuro 46

Chieti 45

Paterno 44

Spoltore 39



Torrese 37

Capistrello 37

Sambuceto 35

RC Angolana 35

Alba Adriatica 33

Acquaesapone 32

Penne 28

Cupello 25



Montorio 22

Amiternina 22

River Chieti 20

Miglianico 17



San Salvo 15

LA PROSSIMA GIORNATA

Acquaesapone - Penne

Chieti - San Salvo

Cupello - Amiternina

Martinsicuro - Capistrello

Montorio - RC Angolana

Paterno - River Chieti

Real Giulianova - Miglianico

Sambuceto - Alba Adriatica

Torrese - Spoltore