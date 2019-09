Danilo Gasca, da sei anni al Festival: "Importante diffondere la conoscenza scientifica"

Da sei anni, insieme ai suoi colleghi, è una presenza fissa al Festival della Scienza del Polo Liceale Mattioli, con progetti ed esperimenti che affascinano tutti quelli che passano per il suo laboratorio. Danilo Gasca, della Cooperativa Ossigeno di Bologna, è un divulgatore scientifico che da anni è impegnato nella diffusione del sapere scientifico, in particolare nel mondo della scuola. Al Mattioli ha portato progetti di grande interesse che, attraverso una coinvolgente esperienza diretta, permettono di capire meglio ciò che sta dietro, in termini di conoscenza scientica, tante cose che fanno parte della nostra vita quotidiana.

Festival della Scienza 2018 - Il bilancio della dirigente Maria Grazia Angelini - GUARDA

Quest'anno, prendendo spunto dal tema scelto dal Festival, i "Codici", Danilo Gasca e la sua collega Sara Zarlenga hanno proposto un laboratorio sulla crittografia in cui gli studenti si sono messi alla prova per scoprire modalità di comunicazione tanto antiche quanto attuali. La loro presenza è la testimonianza di quanto sia importante, nel nostro Paese, diffondere il sapere scientifico.

"Ancora oggi in molti non sappiamo confrontarci con le nozioni scientifiche e quindi non capiamo l'importanza della ricerca - ci dice Danilo Gasca -. Manifestazioni come il Festival sono fondamentali perchè permettono di apprendere le nozioni base che stanno dietro i progetti di ricerca più importanti nel nostro Paese. E saranno quei progetti di ricerca a portare fondi e tecnologia a tutto il Paese".