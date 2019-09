Audax Palmoli travolgente: è di nuovo finale di Coppa Abruzzo

11 marzo 2018: è questa la data per vendicare la sconfitta di un anno fa. L'Audax Palmoli vola per il secondo anno consecutivo in finale di Coppa Abruzzo dove se la vedrà nuovamente col Real Bellante. Nella passata stagione, le palmolesi vennero sconfitte 4 a 1 dopo l'iniziale gol di Savelli [LEGGI].

Nell'ultima gara del triangolare, giocata oggi a Palmoli, l'Audax di mister Buda ha battuto 6 a 0 l'Intrepida Ortona con le reti di Angelica Di Ninni (doppietta), Michela Di Tullio (doppietta), Morena Bolognese e Loredana Cerrone.

Nell'ultima partita dell'altro girone, il Real Bellante ha battuto per 5 a 0 l'Aeternum.

Le due squadre che si contenderanno anche il campionato, quindi, si presentano in gran forma all'appuntamento con il primo obiettivo stagionale. Un anno fa a pesare sulle sorti della gara furono le assenze della bomber Angelica Di Ninni (quest'anno ha superato le 300 reti con le Panthers, LEGGI) e di Ilenia Ricci e Loredana Cerrone: tra poco più di un mese (campo neutro da decidere), saranno tutte disponibili.