Alla Jesina basta un tempo: per la Vastese seconda sconfitta di fila

Seconda sconfitta di fila in terra marchigiana per la Vastese che torna dalla trasferta in casa della Jesina senza punti in tasca. I biancorossi di mister Colavitto, che hanno dovuto fare i conti con le assenze di Lenoetti e De Feo, entrambi squalificati, hanno subito due reti nella prima metà del primo tempo da cui non sono più riusciti a riprendersi. Fiore e compagni hanno provato una timida reazione ma non hanno avuto fortuna e così rimediano un’altra sconfitta. È un girone di ritorno fin qui tutto in salita per i biancorossi che, nelle prime 5 partite del 2018, hanno rimediato quattro sconfitte ed una sola vittoria con 13 gol incassati, praticamente quanti ne aveva subito in tutto il girone d’andata.

In clasifica la Vastese resta al terzo posto, con l'Avezzano che si avvicina a -2 e il Castelfidardo che sale a -3. Domenica prossima i biancorossi ospiteranno il San Nicolò e sarà quanto mai necessario tornare alla vittoria.

La partita. Dopo un quarto d’ora di studio tra le due formazioni, alla prima vera occasione, a passare in vantaggio è la Jesina. Dalla fascia destra la palla arriva a Magnanelli che, dopo aver vinto un contrasto, tira in porta e riesce a battere Camerlengo per l’1-0. La Vastese non riesce a reagire e sembra di rivedere lo stesso film di una settimana fa a Matelica. Infatti, al 23’, la Jesina raddoppia grazie a Zannini che sfrutta la seconda occasione dei marchigiani in partita.

I biancorossi provano a tornare in partita ma l’unica occasione è quella firmata Stivaletta che ci prova da fuori con un tiro che finisce a lato. La squadra di mister Colavitto continua a provarci ma si trova di fronte una retroguardia di casa ben attenta. Sul finire di primo tempo la Vastese ci prova ancora. Al 42’ solo un grande intervento del portiere Tavoni ha impedito che Pizzutelli accorciasse le distanze. Si va al riposo con la Jesina avanti 2-0.

Nella ripresa i vastesi provano una timida rimonta ma senza troppa fortuna. A metà frazione Bittaye colpisce la traversa con una conclusione che avrebbe potuto riaprire la partita. Ancora il numero 11 biancorosso protagonista, qualche minuto dopo, quando da dentro l’area ha impegnato il portiere jesino. Al 40’ la Vastese resta anche in dieci per l’espulsione di Maronilli che rimedia un rosso diretto per una scorrettezza a gioco fermo e salterà la sfida di domenica prossima con il San Nicolò. La partita, dopo ben sette minuti di recupero, finisce 2-0 con la Jesina che, dopo aver capitalizzato le poche occasioni avute, può far festa per tre punti preziosi nel cammino salvezza e la Vastese che, con questo nuovo stop, vede riavvicinarsi le inseguitrici in classifica.

Jesina - Vastese 2-0

(15’ Magnanelli; 23’ Zannini)

Jesina: Tavoni, Sassaroli, Anconetani, Silvestri, Gremizzi, Carotti, Trudo, Zannini, Pierandrei, Magnanelli, Parasecoli. Panchina: Bolletta, GIorni, Serantoni, Calcina, Montuori, Carnevali, Aprile, Giovannini, Valdes. Allenatore: Di Donato

Vastese: Camerlengo, Cane, Casciani, Iarocci, Amelio, Maronilli, Stivaletta, Pizzutelli, Bittaye, Fiore, Tedesco. Panchina: Alonzi, Iodice, De Chiara, Lombardo, La Barba, Di Pietro, Carice, Lucciarini, Alberico. Allenatore: Colavitto

La 22ª giornata

Nerostellati - Avezzano 0-0

San Nicolò - Castelfidardo 0-1

Francavilla - Campobasso 1-1

Olympia Agnonese - L’Aquila 1-1

Monticelli - Matelica 1-1

Vis Pesaro - Pineto 2-0

Fabriano Cerreto - Recanatese 3-1

Sangiustese - San Marino 1-2

Jesina - Vastese 2-0

La classifica: 54 Matelica; 47 Vis Pesaro; 40 Vastese; 38 Avezzano; 37 Castelfidardo; 34 L’Aquila, San Marino; 33 Francavilla, Sangiustese; 31 Campobasso; 30 Pineto; 25 Jesina; 22 Olympia Agnonese, San Nicolò; 18 Recanatese; 17 Fabriano Cerreto; 14 Monticelli; 8 Nerostellati.