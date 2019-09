6 a 3 all’Es Chieti, l’All Games San Salvo risale la china

In una gara tutt’altro che semplice i biancoazzurri conquistano il settimo punto nelle tre ultime gare giocate e mai avevano fatto così bene in questa stagione.

L’ES Chieti arrivato oggi al "via Verdi", nonostante l’ultimo posto, si è dimostrato avversario di tutto rispetto restando in partita fino a 10 minuti dalla fine. Nel primo tempo la gara è stata equilibratissima. I sansalvesi, privi ieri per squalifica del gioiello Peppino Di Risio, sbloccano già al 5’ con un’azione da manuale targata Mileno-D’Amico dove quest’ultimo con un perfetto tiro al volo insacca alle spalle del portiere ospite. Sembra un pomeriggio tranquillo per i sansalvesi ma i teatini in pochi minuti ribaltano la gara con un 1-2 spietato. I biancoazzurri frastornati dall’inaspettato vantaggio ospite impiegano qualche minuto ritrovare il pallino del gioco e gli ospiti sfiorano addirittura la terza marcatura colpendo un palo. È capitan Cristian Di Ghionno a risollevare i locali e con un’azione personale siglando il 2-2. Negli ultimi minuti della prima frazione i sansalvesi affondano il colpo per ben due volte con il bomberissimo Sante Mileno che mette a segno la doppietta personale prima su schema da fallo laterale servito da Samuele Ninni e poi grazie ad un perfetto rilancio con le mani dell’esperto portiere locale per il 4-2.

Nella seconda frazione i ritmi si abbassano e i biancoazzurri cercano di gestire la gara. I teatini si riportando però sotto approfittando di un’indecisione della retroguardia locale in fase di rimessa siglando il 4-3. Al 13’ è Cleo Rossi a riportare a +2 le marcature con un tiro da fuori. A dieci dalla fine gli ospiti perdono capitan Di Muzio per doppio giallo e i sansalvesi chiudono la gara con Ninni per il definitivo 6-3.

I biancazzurri raggiungano quota 20 punti portandosi a ridosso del sestultimo posto. Sabato arriva la corazzata Devils Chieti ieri vittorioso sul Sambuceto.