Vasto Basket in cerca di riscatto in casa del Basketball Teramo

È una BCC Ge.Vi. Vasto Basket in cerca di riscatto quella che domani affronterà la trasferta in casa del Basketball Teramo per l'8ª giornata di ritorno della prima fase del campionato di serie C silver. La sconfitta di domenica scorsa a Termoli, arrivata dopo una sfida intensa e che i vastesi avrebbero potuto anche chiudere positivamente, è stata metabolizzata. Ora i biancorossi dovranno concentrarsi su una partita che, seppur sulla carta possa sembrare facile, visto che i teramani sono penultimi con 20 punti in meno dei vastesi, nasconde tante insidie, a cominciare dalla voglia di riscatto dei padroni di casa che non vincono da quattro giornate.

Per Ierbs e compagni sarà una partita da non prendere sottogamba, provando anche ad approfittare dello scontro diretto tra Magic Chieti, primo a pari punti con i biancorossi, e Nuovo Basket Aquilano, secondo a -2, per rinforzare ulteriormente la propria posizione in classifica in vista della fase a orologio che inizierà tra un mese.

C'è grande concentrazione in casa Vasto Basket, con coach Giovanni Gesmundo che, come suo solito, in settimana ha preparato al meglio la sfida in terra teramana per dare ulteriore sostanza ad una stagione fin qui più che positiva.