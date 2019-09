La ventricina del Vastese, miglior salame d’Italia, premiata alla Fiera di Verona

La ventricina del Vastese è stata grande protagonista oggi alla Fiera di Verona, dove si è chiusa l'edizione 2018 di Eurocarne, importante appuntamento di settore che si è svolto in contemporanea con Fieragricola. A concludere la serie di appuntamenti curati dall'Accademia 5T, guidata dal presidente Guido Stucchi, c'è stata la premiazione ufficiale dei vincitori della 12ª edizione del Campionato italiano del Salame [LEGGI] la cui finale si è svolta a ottobre scorso a Montecatini Scerni.

Sul palco sono saliti i produttori dei 21 migliori salami d'Italia per ricevere il meritato riconoscimento. Il primo posto era stato conquistato dalla ventricina del Vastese delle Fattorie del Tratturo di Scerni, di Luigi Di Lello, con il premio ritirato da Francesco Di Lello e Carmelina Di Pasquale. Per loro anche il premio per la salamella al vino cotto, giunta prima nella categoria di riferimento. Sul palco anche Sandro Racciatti, dell'azienda Ventricine Racciatti di Furci, che si era piazzato secondo con la sua ventricina.

Al Campionato del salame c'erano stati riconoscimenti anche per Stefano Di Fiore di San Salvo e Antonio Di Paolo di Furci. All'evento di Verona, ha paretcipato anche il lancianese Antonio Di Caro. "Un grazie anche a lui - ha detto Sandro Racciatti - che con tanti sacrifici ci aiuta a far conoscere il nostro territorio ed i nostri prodotti in tutta Italia".

Al termine delle premiazioni tutti i presenti hanno potuto degustare i migliori salumi d'Italia con la ventricina che, ancora una volta, ha catturato grandi attenzioni in attesa di essere protagonista nell'edizione 2018 di questo speciale campionato della bontà.