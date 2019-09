La San Gabriele torna in campo contro il Nereto, Del Fra: "Sfida da vincere assolutamente"

È giorno di vigilia per la MadoGas San Gabriele che domani, domenica 4 gennaio, scenderà in campo contro il Nereto per la prima giornata di ritorno del campionato di serie C. Alle 18, tra le mura amiche del palazzetto di via Silvio Pellico, Miscione e compagne proveranno a tornare al successo cercando di dimenticare lo scivolone rimediato contro Sambuceto prima della sosta del campionato per la Coppa Abruzzo che ha fatto scivolare le vastesi all'8ª posto.

La squadra di Peppe Del Fra si troverà davanti una squadra con quattro punti in piùin classifica e reduce dalla sconfitta in casa del Pescara 3. Sarà senz'altro sfida equilibrata e avvincente, con entrambe le formazioni alla ricerca di punti preziosi per la zona playoff. In casa San Gabriele tutte le ragazze sono a disposizione per la sfida, comprese D'Ercole e Armeno che in settimana sono state colpite da influenza.

"Si tratta di una partita da vincere assolutamente - dichiara coach Del Fra - per allontanare ulteriormente la zona retrocessione e ritrovare l’entusiasmo fondamentale per una squadra così giovane. Ho chiesto alle ragazze la massima concentrazione e il giusto approccio alla gara, per non commettere gli stessi errori che abbiamo commesso nell’ultima gara casalinga, dove una volta sotto due set a zero, abbiamo avuto una discreta reazione che, però, non è bastata a sovvertire il risultato".