Futsal Vasto sconfitto nel finale dal Centro Sportivo Teatino

Sconfitta casalinga con beffa nel finale per il Futsal Vasto nella 15ª giornata del campionato di serie C2. I biancorossi di mister Michael Rossi sono stati superati per 4-3 nelle battute finali della sfida con il Centro Sportivo Teatino.

In inizio di match vanno subito in vantaggio gli ospiti ma, al 15', Porretti trova il pareggio. Vasto va anche in vantaggio, con il gol di Scafetta al 20' ma poi subisce la rete del pareggio neroverde. Il Centro Sportivo Teatino va anche in vantaggio ma l'arbitro annulla il gol ospite e così le due squadre vanno al riposo sul 2-2.

Nella ripresa ancora ospiti in vantaggio ma poi ci pensa Sputore, su tiro libero, a riportare i suoi sul pareggio. Nel forcing finale i biancorossi ci provano con il portiere di movimento per cercare il gol del vantaggio ma vengono beffati dal gol ospite che fissa il punteggio sul 4-3 finale.

I biancorossi vengono così scavalcati al secondo posto in classifica e sabato prossimo dovranno cercare di conquistare una vittoria in casa del Futsal Tollo per non rallentare la marcia verso i playoff.