Differenziata, nel centro storico conferimento solo di mattina in altre 8 strade

"Rifiuti differenziati in crescita nel 2017. L’amministrazione comunale, insieme a Pulchra Ambiente Spa, comunica i risultati a consuntivo della raccolta dei rifiuti a Vasto che, nell’anno appena concluso, mostrano una crescita rispetto all’anno precedente. Il 2016 si è chiuso, con 10.476 tonnellate di rifiuti differenziati, mentre il 2017 con 11.366 tonnellate". Lo afferma una nota del municipio.

"Nell’ultimo anno sono stati raccolti rifiuti per 18.171 tonnellate, in diminuzione del 3,35% rispetto al 2016. Questo dato mostra come siano in riduzione sul territorio vastese quelli provenienti dai comuni limitrofi.

I rifiuti differenziati e avviati a riciclo, quindi, si attestano tra il 60 e il 63% del totale, con punte nei mesi estivi del 65%. In particolare sono: organico, plastica e vetro ad eccellere. Nel corso del 2017 si sono raccolte quantità mai raggiunte prima nella storia di Vasto. Stesso discorso anche per carta e cartone, di cui la città ha la raccolta pro-capite tra le maggiori del circondario.

A Vasto il trend di crescita dei rifiuti differenziati è sempre in costante crescita, da ormai circa 10 anni. Il prossimo 5 febbraio partirà una nuova azione informativa per migliorare il conferimento dei rifiuti nella “zona passeggiata”, ossia le strade e le piazze del centro storico.

Tale esigenza è stata manifestata dagli esercenti tramite le associazioni di categoria, soprattutto in vista dell’arrivo dell’estate. A tal fine, i “facilitatori” di Pulchra Ambiente ricorderanno a tutti i residenti di conferire i propri rifiuti esclusivamente dalle 7 alle 9 del giorno di raccolta e non la sera. La raccolta dei rifiuti avverrà subito dopo.

Si eviterà, così, la presenza di sacchetti di rifiuti durante le ore serali di maggiore frequentazione, così da avere un centro storico più pulito e decoroso. La 'zona passeggiata' si estenderà alle seguenti nuove strade: Corso Plebiscito, Corso Dante, Strada Barbarotta, Via Buonconsiglio, Piazza Marconi, Via Catena, Via San Gaetanello, Via Giosia. Tutte le famiglie e i commercianti della zona passeggiata riceveranno una lettera e il materiale informativo contenente i nuovi orari".