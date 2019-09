Scontro nella notte tra due auto nella zona industriale di San Salvo: due feriti

Violento scontro tra due auto ieri notte nella zona industriale di San Salvo. L'impatto è avvenuto su un rettilineo della provinciale Trignina a un centinaio di metri dalla rotonda del centro commerciale "Insieme" all'uscita del turno pomeridiano (l'incidente è avvenuto poco prima delle 22.30).

Una delle auto dopo lo scontro è andata a finire contro un albero. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Vasto e le ambulanze del 118: due i feriti ricoverati al "San Pio" in codice giallo, non sono in pericolo di vita.