Ladri fanno razzia negli spogliatoi delle giovanili della Vasto Basket: rubati soldi e cellulari

Razzia di telefoni e denaro durante l'orario d'allenamento. Un film già visto qualche settimana fa e che si è ripetuto mercoledì sera in via Madonna dell'Asilo a Vasto.

Questa volta le vittime sono i ragazzi di una delle formazioni giovanili della Vasto Basket (che utilizza la struttura solo per alcune ore, quando nell'altro palazzetto gestito dalla società ci sono altre squadre). Mentre in campo era in corso l'allenamento, intorno alle 20, ignoti hanno forzato una delle finestre del palazzetto dello sport del "Pantini-Pudente" per poi rovistare in borsoni e giacche.

Il bottino è stato di tre smartphone e qualche decina di euro rubati a quattro giovani sportivi diversi. Il colpo non è stato più ricco solo per questione di tempo: chi ha agito è andato via a causa dell'imminente rientro dei ragazzi. "Servirebbe un maggiore controllo del territorio durante l'intero arco della giornata, altrimenti la delinquenza può agire impunita", dice a zonalocale.it la madre di uno dei ragazzi derubati.

Un episodio analogo si è verificato meno di un mese fa, il 10 gennaio scorso quando ignoti rubarono soldi e cellulari dai borsoni dei giovani della Vastese juniores negli spogliatoi del campo "Ezio Pepe" [LEGGI]. Nella stessa struttura sportiva la stessa sorte toccò l'anno scorso ai componenti della squadra del Real Porta Palazza, quando furono rubate anche carte di credito [LEGGI].