"I codici dell’improvvisazione", al Festival della Scienza l’omaggio ad Angelo Canelli

Il Festival della Scienza Ad/Ventura, in corso di svolgimento in questi giorni a Vasto, si sposterà per una sera al Teatro Rossetti per un omaggio ad Angelo Canelli. Si intitola I codici dell'improvvisazione l'evento in cui verrà ricordato, sabato 3 febbraio alle 20.30, il medico e musicista vastese prematuramente scomparso undici anni fa. "È una figura che ha saputo unire nella sua vita i codici della musica e quelli della medicina - sottolinea la professoressa Rosa Lo Sasso - e che ha guidato con passione i ragazzi del nostro liceo in importanti progetti musicali".

Sul palco del Rossetti, nella serata condotta dalla professoressa Clotilde Muzii, saliranno i suoi amici dell'Angelo Canelli Trio e gli studenti del Liceo Musicale Mattioli.