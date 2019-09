La dirigenza dell’U.S. San Salvo comunica che la partita valida per la 24ª giornata del campionato di Eccellenza, tra i biancazzurri e il Paterno, in programma domenica 4 febbraio alle ore 15, sarà disputata sul sintetico “Vito Tomeo” di via Stingi a San Salvo. Al fine di favorire l’accesso di pubblico il sodalizio sansalvese ha disposto il biglietto unico al prezzo di 5 euro.