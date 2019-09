Una giornata al Festival della Scienza alla scoperta dei ’Codici’

Sono giorni di grande fermento al Polo Liceale Mattioli di Vasto dove è in corso la 19ª edizione del Festival della Scienza Ad/Ventura, appuntamento che, 19 anni, per una settimana coinvolge un intero territorio all’insegna del sapere scientifico. Ogni edizione si caratterizza per un tema che fa da filo conduttore per i tanti eventi che si svolgono nelle aule della scuola e nei luoghi della cultura di Vasto. Quest’anno, il team coordinato dal direttore scientifico Rosa Lo Sasso e dalla dirigente scolastica Maria Grazia Angelini, ha scelto i “Codici: segni per comunicare”. Organizzato da Polo Liceale ‘Raffaele Mattioli” di Vasto, in collaborazione con il centro culturale di scienza e arte VastoScienza ed il Comune di Vasto, il Festival è un momento di incontro e confronto con importanti personalità del sapere scientifico.

Il programma [CLICCA QUI]

Con loro c’è la presenza, sempre molto interessante, degli ex studenti del liceo che oggi sono impegnati in importanti percorsi universitari e lavorativi. Grandi protagonisti del Festival sono gli studenti che propongono, alla città ed in particolare ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado del territorio, progetti, laboratori, incontri musicali, mostre, rappresentazioni teatrali e quant’altro per “immergersi nella dimensione dei Codici e delle sue molteplici sfaccettature”. Inoltre sono coinvolti anche gli altri istituti della città, come il vicino IIS Mattei con un bel lavoro sulla Shoah, e le altre scuole cittadine che partecipano agli appuntamenti proposti.

A raccontare tutto ciò che viene vissuto in questa settimana sono i ragazzi della redazione di Scuolalocale del Mattioli che, attraverso la pagina facebook del Festival [CLICCA QUI] e il loro giornale scolastico digitale [CLICCA QUI], riescono ad aggiornare in tempo reale su tutto ciò che accade al Festival della Scienza.