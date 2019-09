Giudice sportivo: doppia stangata all’Odorisiana dopo la partita col San Buono

Pesanti squalifiche per l'Odorisiana dopo la partita di domenica scorsa contro il San Buono in trasferta. La gara (Seconda categoria, girone F) terminata in parità (1 a 1) era stata contraddistinta da alcuni episodi di nervosismo: prima del triplice fischio finale ben quattro giocatori sono stati mandati dall'arbitro in anticipo a fare la doccia.

Per i due giocatori dell'Odorisiana la mano del giudice sportivo è andata giù pesante: il goleador (attualmente a quota 15 reti in questa stagione) della formazione seconda in campionato, Mirko Di Matteo, dovrà star fuori per sei turni "perché, espulso per proteste smodate nei confronti dell'arbitro, partecipava ad una rissa con i calciatori avversari e, a fine gara, rivolgeva offese all'arbitro".

Lunga la squalifica anche per l'altro giocatore biancoverde espulso: cinque giornate per Lorenzo Fioravante "perché, espulso per doppia ammonizione, a fine gara protestava in maniera particolarmente smodata nei confronti del direttore di gara".

Per i due sanbuonesi Carlo D'Amelio e Giordano Sambrotta, invece, una sola giornata di squalifica.