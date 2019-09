Fabio Falcone torna... a Sanremo

Sono passati un po’ di anni da quel San Remo di Paolo Bonolis che tanto emozionò Vasto e dintorni e che consacrò definitivamente La Differenza con la canzone "Che farò", nel panorama del mondo della musica italiana. Da allora la band ha pubblicato 5 album tutti per major companies e non hai mai smesso di suonare in tour in Italia e in Europa.

Nel frattempo Fabio Falcone, leader della band, parallelamente all’attività musicale, dopo aver concluso la pratica presso lo Studio Legale Guastadisegni di Vasto e dopo aver conseguito il titolo di Avvocato, ha dal 2007 fondato uno Studio Legale specializzato (tra l’altro) in proprietà Intellettuale, diritto d’autore, diritto dello spettacolo, diritto digitale, con applicazione nel mondo della musica, del cinema, del teatro, dell’editoria e delle arti in generale, aprendo oltre alla sede originaria Vastese, una seconda sede a Milano, mentre è di prossima apertura una sede a Roma.

Lo Studio Legale Falcone cura da svariati anni gli interessi legali di artisti, discografici, manager, attori, registi, editori, fotografi, registi, agenzie di booking e management, creativi in generale. Per ora la sede di Vasto è gestita dall’avvocato Fabio Falcone insieme al collega avvocato Alessio Pirocco, anche lui musicista, ma lo Studio è in procinto di ingrandirsi e non esclude l’apertura di punti di riferimento anche al di fuori dei confini nazionali, al fine di tutelare gli interessi degli artisti italiani anche all’estero.

Proprio grazie alle sue due passioni-attività, dalla prossima settimana Fabio Falcone sarà protagonista (ma questa volta dietro le quinte) del Festival di Sanremo 2018, dove curerà gli interessi legali del team discografico di due giovani Artisti in gara tra le nuove proposte, Alice Caioli con Round 35 e Bz Records e Giulia Casieri con iCompany.

Ma non finisce qui, infatti nel corso della settimana Sanremese e più precisamente il 7 febbraio, La Differenza al completo raggiungerà Fabio Falcone per una esibizione a Sanremo Sol, manifestazione parallela al Festival, che sarà trasmessa in diretta nazionale tv [CLICCA QUI].

In occasione della kermesse musicale, Fabio Falcone è stato anche contattato da Radio Delta Uno. L’emittente radiofonica abruzzese si collegherà infatti ogni sera e per tutta la settimana del Festival con il cantante de La Differenza, che potremo ascoltare sulle frequenze della radio per vivere da vicino l’emozione del Festival.

E non poteva mancare lo spazio su Zonalocale dedicato all'appuntamento musicale tanto atteso. Saremo in contatto con Fabio Falcone per tutta la durata del Festival per farci raccontare cosa succede a Sanremo dietro le quinte... e non solo.