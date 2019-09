Acceso il semaforo intelligente, ma per i pedoni attraversare rimane un problema

Acceso il nuovo semaforo intelligente di Vasto Marina. Ma per i pedoni attraversare rimane problematico.

Attivato ieri, il nuovo impianto all'incrocio tra la statatale 16, via Donizetti, via Puccini e via Ragusa crea disagi al primo giorno: la chiamata pedonale non funziona e oggi, nelle ore di punta, si sono create code lunghe diverse centinaia di metri fino all'attigua strada provinciale Istonia.

I semafori sono dotati di telecamere collegate a un dispositivo che regola l'alternarsi del rosso e del verde in base ai flussi veicolari. "I lavori affidati e realizzati dalla ditta Coges-Compagnia Generale di elettronica semaforica, tramite affidamento diretto, sono stati seguiti dall’Ufficio Manutenzione e Servizi e dal Comando della Polizia Locale", comunica il municipio. "L’intervento ha interessato la ristrutturazione totale dell’impianto, per l’importo di 24mila 498 euro e 49 centesimi, Iva compresa. Si tratta di una prima opera a fronte di un programma predisposto, che dovrebbe interessare la sistemazione di altri impianti".

“L’impianto - dice l'assessore ai Servizi manutentivi, Luigi Marcello - sarà costantemente tenuto sotto controllo dalla polizia locale per una valutazione dei tempi di programmazione del semaforo anche in considerazione dei volumi di traffico. Da un primo controllo alle ore 11.30 di oggi, primo febbraio, l’impianto funziona perfettamente ed il prossimo monitoraggio è previsto alle ore 13 della stessa giornata”.

Ma, attorno alle 13,30, su segnalazione di due pedoni, Zonalocale ha verificato che la chiamata pedonale non funziona: il pulsante, quando viene schiacciato, rimane rosso e l'impianto non si autoregola in modo tale da far scattare il verde in corrispondenza delle strisce pedonali.