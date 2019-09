Pericolo sulla Vasto-Cupello: due asini sulla strada, recuperati dalla protezione civile

Sono stati riconsegnati dalla protezione civile alla fattoria sociale Il recinto di Michea i due asini che stamani erano fuggiti dal podere di località Colle delle Mandorle ed erano stati incrociati da alcuni automobilisti sulla strada provinciale 212 Istonia nel tratto che collega Vasto a Cupello.

"Il fatto che vagassero per strada - racconta Eustachio Frangione, responsabile del gruppo comunale di protezione civile - costituiva un pericolo per gli automobilisti in transito. I nostri volontari hanno recuperato i due asini e li hanno riconsegnati alla struttura sociale".

La prima notizia - "In corso una delicata operazione di recupero di due asini presenti sulla strada provinciale tra Vasto e Cupello", comunica la protezione civile di Vasto per mettere in guardia chi dovesse percorrere l'Istonia dal rischio di scontrarsi con gli animali vaganti.

E' stato un automobilista a segnalare il pericolo.

In corso l'intervento di recupero. Gli equini sono stati avvistati anche alla periferia di Vasto, in località Sant'Antonio Abate, nella parte alta della città.