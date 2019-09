Matteo Marzella confermato coordinatore delle associazioni combattentistiche e d’arma

Matteo Marzella, commissario di polizia in pensione e presidente della sezione di Vasto della Associazione Nazionale Polizia di Stato, è stato confermato coordinatore delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Vasto, San Salvo, Petacciato e Gissi per l'anno 2018.

All'incontro, tenutosi presso la sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Vasto, hanno partecipato Filippo di Guilmi, presidente della Sezione Combattenti e Reduci di San Salvo, Edoardo Tereo, delegato della Sezione Bersaglieri di Petacciato, Antonio Litterio, presidente del Gruppo Alpini di San Salvo, Luca Di Donato, presidente della Sezione di Vasto dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, Ciro Confessore, presidente della Sezione Aeronautica di Vasto, Adriano Barattucci, presidente della Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Vasto, Alfonso Mastroiacovo, presidente della Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di San Salvo, Gianni Felici, delegato dell’Associazione Nazionale Guardia di Finanza Sezione di Vasto e Matteo Marzella, presidente della Sezione dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Vasto.

"Nel corso dell’incontro - spiega una nota stampa - particolare attenzione è stata dedicata agli eventi che caratterizzeranno quest’anno e che vedranno la partecipazione delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma nelle celebrazioni religiose e nelle ricorrenze civili, in particolare, nel centenario della fine della prima Guerra Mondiale, nel raduno della Settima Zona degli alpini in San Salvo e nell’anniversario della costituzione della Sezione Carabinieri di San Salvo.

A conclusione dei lavori, che hanno visto la presenza del generale di divisione dei Carabinieri in congedo Gianfranco Rastelli, sono state ricordate le ricorrenze celebrate nel decorso anno dalle Amministrazioni comunali di Cupello, San Salvo e Vasto, nel tenere vivi nelle comunità i valori nazionali e la memoria di quanti si sono sacrificati per le libere istituzioni democratiche, non dimenticando le cerimonie del 90° anniversario della costituzione della Sezione di Vasto dell'Anmi e del 40° anniversario della fondazione della Sezione dei Carabinieri di Vasto. Tutti i presenti hanno rivolto un ringraziamento al Commissario Matteo Marzella per il lavoro svolto e un augurio di buon lavoro per quello che lo attende nel corrente anno".