Dal Vastese a Praga: ecco ’Apollo 13’, il video internazionale dell’Unità 13

Da pochi giorni è su Youtube il nuovo video di Just Keed e Mat XIII, noti con lo pseudonimo di Unità 13. Il video è un colorato report dell'Hip Hop Kemp, festival internazionale di black music che si è svolto lo scorso agosto a Hradec Kralove.

I due ragazzi, originari del vastese, hanno realizzato un concept-video sulle note del loro ultimo brano dal titolo Apollo 13 raccontando la loro esperienza in Repubblica Ceca e documentando le performance live di artisti internazionali del calibro di Apollo Brown, Skyzoo, Vinnie Paz, Mos Def e molti altri, ma anche di noti italiani quali Kaos One e Colle Der Fomento.

Il brano è un estratto del mixtape Was Here pubblicato lo scorso anno per il Movimento Musicale Indipendente Thematic Area. Il video del brano in questione è stato interamente registrato a Praga e all'Hip Hop Kemp 16 riutilizzando la documentazione raccolta questa estate. "L'intenzione - spiegano i due musicisti - è quella di proporre la nostra esperienza sotto forma di musica e in modalità totalmente gratuita".