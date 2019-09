Cda Cerella: "Anomalie vanno segnalate all’azienda, non ai giornali"

Il consiglio d'amministrazione della società Autoservizi Cerella srl annuncia querele nei confronti dei sindacalisti che hanno denunciato pubblicamente i disservizi patiti dagli utenti della linea Vasto-Villa Santa Maria.

"Autoservizi Cerella srl intraprenderà azioni legali nei confronti di soggetti che ledono l’immagine dell’azienda stessa, mediante comunicati stampa, tanto più se mascherati da comunicati sindacali non condivisi dalle stesse segreterie provinciali e regionali", annuncia un comunicato stampa il cda dell'azienda di trasporti della Regione Abruzzo, secondo cui "risulta, infatti, completamente falsa e tendenziosa l’immagine di un’azienda che non dialoga con i sindacati. Atti e verbali stilati con le organizzazioni sindacali sono pubblici e possono essere visionati in qualsiasi momento presso la nostra sede".

Il consiglio d'amministrazione non smentisce le notizie diffuse dalla Filt-Cgil e documentate con foto scattate dagli stessi utenti del pullman Vasto-Villa Santa Maria, ma annuncia che "la Autoservizi Cerella srl procederà, parimenti, verso chi, non seguendo le regolari procedure in merito a segnalazioni di anomalie ai mezzi o nell’esercizio del servizio stesso non segnalasse tempestivamente all’azienda, ma direttamente ai giornali. Ci scusiamo con gli utenti per i disagi subiti, anche se non voluti, e comunque, per essere stati coinvolti involontariamente in tensioni personali nei confronti della azienda stessa".