Il liceo di Guglionesi avvia il percorso in quattro anni per l’indirizzo economico-sociale

C'è anche il liceo di Guglionesi tra le 100 scuole d’Italia autorizzate ad attivare un percorso liceale della durata di 4 anni.

"Nell’anno scolastico 2018/19 - spiega la dirigente Maria Maddalena Chimisso - partirà la classe prima del Liceo Economico Sociale (LES) quadriennale, il liceo della contemporaneità, nato per l’esigenza di un nuovo profilo di studi che porti il mondo nelle aule di scuola e doti gli allievi dei linguaggi necessari per leggerlo e interpretarlo".

Il piano di studi, articolato in quattro anni, "prevede l’insegnamento di tutte le discipline previste dal percorso quinquennale, ma è arricchito da insegnamenti opzionali, che lo studente potrà scegliere liberamente in relazione ai suoi interessi: il Latino, per chi crede nella valenza formativa di tale disciplina, ma anche il Laboratorio digitale con coding e robotica, i laboratori di Marketing e di cittadinanza europea, le certificazioni informatiche EIPASS e linguistiche fino al livello B2.

Il potenziamento delle attività laboratoriali e l’utilizzo di una didattica innovativa permetteranno di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti per il quinto anno di corso, entro il termine del quarto anno, un anno prima rispetto ai corsi ordinari. Il Comitato Scientifico nazionale del MIUR accompagnerà e sosterrà l’innovazione ordinamentale del percorso di 4 anni".

Il percorso sarà quello enomico, che "genera spesso incomprensioni, che portano a confondere il percorso liceale con un percorso tecnico aziendale. Il profilo dello studente del LES è, invece, tutt’altro. È lo studente in grado di conoscere i metodi e le categorie interpretative della sociologia, dell’economia politica e delle scienze giuridiche; di comprendere i fenomeni culturali, politici ed economici a livello locale, nazionale ed internazionale; di effettuare scelte responsabili".

Per ulteriori informazioni www.omnicomprensivoguglionesi.gov.it.