Si riduce l’organico della Polizia municipale: 6 agenti in meno a partire dai prossimi giorni

Sei vigili urbani in meno a partire già dalle prossime ore. L'annunciata stabilizzazione dei precari andrà in porto a metà: dei dodici stagionali, sei saranno inseriti in pianta stabile in organico grazie a una norma nella legge Madia, altrettanti torneranno a casa.

Il primo gruppetto potrà usufruire della norma grazie ai 36 mesi di anzianità di servizio raggiunti. Per gli altri si è cercato di percorre la strada del decreto Sicurezza, ma il tentativo non è andato a buon fine.

La questione è emersa durante l'interrogazione di Guido Giangiacomo (Forza Italia): "Il sindaco Menna o fa qualcosa stanotte, o i primi due contratti scadranno tra 72 ore". "Purtroppo non abbiamo altre soluzioni – ha risposto l'assessore con delega alla Polizia municipale, Gabriele Barisano – Non avremmo voluto perdere queste professionalità". Per alcuni di loro è una beffa perché mancava qualche settimana al raggiungimento dell'anzianità necessaria. I vigili scenderanno così a 28.

Per quanto riguarda l'aggressione alle vigilesse di fine dicembre, ritirata l'interpellanza di D'Alessandro, la questione è emersa nella stessa interrogazione di Giangiacomo. Barisano ha spiegato che "Oggi si è riunita la commissione disciplinare. Da subito abbiamo espresso solidarietà alle vigilesse e mi auguro che i provvedimenti siano esemplari".