Scontro tra due auto, Panda carambola contro un palo: donna in ospedale

Prima lo schianto con un'altra auto, poi contro un palo della luce. E' stata trasportata in ospedale la donna ferita stamattina nell'incidente avvenuto attorno alle 9 a Vasto, in via dei Conti Ricci, nelle vicinanze della rotatoria che si trova all'incrocio con viale Paul Harris e il viadotto Histonium.

E' stato un impatto violento, quello tra una Opel Meriva e la Fiat Panda della donna. L'utilitaria è stata sbalzata lateralmente ed è finita contro un palo della luce che si trova ai margini della carreggiata. L'automobilista è stata adagiata su un'ambulanza del 118 e trasportata all'ospedale San Pio da Pietrelcina.

Polizia e carabinieri sul posto per accertare la dinamica dell'accaduto. Il traffico ha subito rallentamenti.