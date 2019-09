Pallavolo, nella finale di Coppa Abruzzo a Vasto fanno festa Giulianova e Agnone

Sono la Pallavolo Giulianova, nel femminile, e il Caseificio Di Nucci Agnone, nel maschile, le formazioni che conquistano la Coppa Abruzzo di pallavolo 2017/2018. In un lungo pomeriggio sportivo si sono giocate ieri le due finalissime per l'assegnazione del trofeo regionale con l'appuntamento curato nell'organizzazione dalla Fipav Abruzzo e della MadoGas San Gabriele che ha accolto nell'impianto di casa le quattro contendenti con le partite trasmesse anche in diretta streaming con la telcronaca di Giuseppe Ritucci e il commento tecnico di coach Peppe Del Fra.

La prima sfida è stata quella tra le ragazze della Do.Gi. Gioielli Arabona, che in semifinale (venerdì 27) aveva battuto il Pineto, e la Pallavolo Giulianova, che aveva superato il Cus L'Aquila. A partire meglio è stata la squara di Manoppello, capace di conquistare il primo set con il punteggio di 26-24. Poi è venuta fuori la forza del Giulianova che, con grande caparbietà, è riuscita a farsi valere nei successivi tre set (25-22/25-21/25-18) fino a conquistare la vittoria finale per 3-1. Al termine della partita premiate le due squadre con il presidente del Comitato Abruzzo Sud-Est, Mattia Di Gregorio, che ha consegnato al capitano dell'Arabona Roberta Bianchi la targa per la seconda classificata, ed il presidente regionale Fipav, Fabio Di Camillo, ha consegnato a Samantha Grando, capitano delle giuliesi, la Coppa Abruzzo.

Spazio poi alla finale maschile tra Virtus Volley Paglieta, che in semifinale aveva battuto il Montorio, e Caseificio Di Nucci Agnone, vittoriosa in semifinale contro la Pallavolo Alba. Il copione della sfida maschile è stato simile a quello della femminile. Il Paglieta è riuscito a far suo il primo set (25-19), subendo poi la rimonta dei molisani che, alzando il loro livello di gioco, si sono imposti nei successivi tre set (25-18/25-16/25-23) conquistando così la vittoria. Qualche momento di tensione c'è stato sugli spalti nel corso del quarto set, quando un battibecco tra le opposte tifoserie ha coinvolto poi anche i giocatori, che hanno tentato di riportare la calma. Dopo cinque minuti di sospensione del match da parte degli arbitri la sfida è ripresa e ha visto prevalere l'Agnone che ha poi festeggiato per il trofeo conqusitato. A premiare il capitano del Paglieta, Niko Tatasciore, è stato il vicepresidente del Comitato Fipav Abruzzo Sud-Est Vito Fiorillo, il presidente Fabio Di Camillo ha consegnato la Coppa Abruzzo al capitano degli agnonesi, Stefano Diana.

"Sono state due sfide molto accese - ha commentato il presidente Di Camillo -. Peccato per quei momenti di tensione durante la sfida maschile, sono cose che non fanno bene ma sono certo che si è trattato di un episodio sporadico e che ci deve aiutare a crescere. La nostra regione è chiamata nel 2018 a vivere un appuntamento importante come il Trofeo delle Regioni che testimonia la crescita del nostro movimento pallavolistico capace, negli ultimi anni, di fare grandi progressi. Stiamo lavorando, mercoledì presenteremo lo spot ufficiale della manifestazione. Con tutti gli altri appuntamenti di livello nazionale che ci saranno in Abruzzo speriamo di dare una bella cartolina della nostra regione".