La robotica sbarca all’Istituto Comprensivo 2 di San Salvo

Il 27 ottobre del 2015 è stato adottato, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) che ha stabilito i principali indirizzi in materia di innovazione della scuola italiana. A due anni di distanza è stata organizzata la Festa del Piano nazionale per la scuola digitale, dal 18 al 20 gennaio 2018; un’occasione per promuovere in tutte le scuole una riflessione attiva sul percorso di crescita dell’innovazione digitale, attraverso i contenuti e le azioni del Piano, nonché per la realizzazione di molteplici azioni o, più semplicemente, per la dimostrazione delle buone pratiche già realizzate.

L’Istituto Comprensivo N.2 di San Salvo ha partecipato alla Festa del PNSD con due attività coordinate dal team digitale: il C@FFE’ DIGIT@LE centrato sul tema “IL PNSD e l’IC S@N S@LVO 2: lo st@to dell’@rte” (23 gennaio) un racconto e un’illustrazione delle modalità attivate dall’ Istituto per il recepimento delle azioni del PNSD basato su formazione e scambio, per lo più informale, di esperienze coerenti con il piano. La formula del caffè digitale ha rappresentato una modalità di formazione e di condivisione delle buone pratiche cercando di rispondere alle reali esigenze dei docenti generando curiosità e motivazione;

“FUTUR@: ​IL MIO AMICO ROBOT​”: un laboratorio di Coding e Robotica educativa svoltosi in tre giorni (23 gennaio via Ripalta), (24 gennaio Palestra di via Verdi) (26 gennaio Sant’Antonio) che ha coinvolto oltre agli alunni anche le famiglie e il territorio, per far conoscere da vicino i processi di innovazione digitale che hanno modificato il modo di fare scuola.

Con l’ausilio di diversi “robot” DOC, Blue Bot, Mio Robot e Dash & Dot, anche i “più piccoli” alunni dell’Infanzia, con il tutoraggio dei “più grandi” della Primaria, si sono avvicinati al mondo della robotica cominciando ad apprendere le basi dei linguaggi di programmazione e a valorizzare abilità manuali e relazionali.Hanno programmato i movimenti dei robottini per fare in modo che si muovessero secondo percorsi stabiliti; hanno sperimentato diverse possibilità di ragionamento e si sono accostati al pensiero computazionale divertendosi.

L’Istituto Comprensivo N.2 di San Salvo sta investendo sempre più sullo sviluppo del pensiero computazionale con attività trasversali che danno sostanza e forma all'intero curricolo verticale d'istituto, dalle scuole dell'infanzia alla secondaria di primo grado. Esso rappresenta la sfida di una scuola fortemente legata all’ambiente e al territorio e, al tempo stesso, aperta al mondo per creare il “cittadino digitale” capace di affrontare scenari sempre più complessi.

Istituto Comprensivo 2 San Salvo