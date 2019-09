Consiglio, oggi seduta omnibus: sicurezza, situazione finanziaria del Comune e 25 interrogazioni

[DIRETTA VIDEO] La situazione finanziaria del Comune di Vasto, la sicurezza dopo la recente ondata di furti, il caso delle vigilesse aggredite il 29 dicembre e il regolamento della polizia municipale. La chiusura del Cotir e il futuro dei 27 dipendenti del centro di ricerca della Regione Abruzzo. I centri d'accoglienza migranti. Sono alcune delle questione che verranno affrontate oggi dal Consiglio comunale, che si riunirà stamani in seconda convocazione. La prima seduta del 2018 è stata convocata dal presidente, Giuseppe Forte, per le 9.



Otto i punti all'ordine del giorno. Il terzo punto comprende 25 interrogazioni e interpellanze rivolte dai consiglieri comunali d'opposizione al sindaco di Vasto, Francesco Menna.



L'ordine del giorno - Questi gli argomenti su cui si discute:

1) Approvazione verbali sedute precedenti del 14 e 27 dicembre 2017.

2) Esame della situazione economico finanziaria e patrimoniale del Comune di Vasto – Provvedimenti.

3) Interrogazioni ed Interpellanze:

Interpellanza presentata il 22.11.2017, n. 59277 di prot., dal consigliere Francesco Prospero sull’“Asilo Carlo Della Penna 3”;

Interrogazione presentata il 30.11.2017, n. 60625 di prot., dal consigliere Davide D’Alessandro su “Incarichi e costi Istituzioni Culturali”;

Interrogazione presentata il 30.11.2017, n. 60628 di prot., dal consigliere Davide D’Alessandro sull’ “Ex dirigente Mercogliano”;

Interrogazione presentata il 04.12.2017, n. 61473 di prot., dal Consigliere Davide D’Alessandro sul “Compenso del segretario del centro Studi Rossettiani”;

Interrogazione presentata il 04.12.2017, n. 61476 di prot., dal consigliere Davide D’Alessandro sulla “Scoperta del ‘fondo Rossetti’ ”;

Interrogazione presentata il 04.12.2017, n. 61478 di prot., dal consigliere Davide D’Alessandro sulla “Presidenza del Consiglio”;

Interpellanza presentata il 05.12.2017, n. 61641 di prot., dal consigliere Francesco Prospero sul “Iniziative a sostegno del Cotir e dei suoi dipendenti 2”;

Interrogazione presentata il 05.12.2017, n. 61654 di prot., dal consigliere Alessandro d’Elisa sulla “Grave situazione occupazionale cittadina ed in particolare per quella giovanile”;

Interrogazione presentata il 05.12.2017, n. 61839 di prot., dai consiglieri Dina Nirvana Carinci e Marco Gallo sulla “Imposta di soggiorno”;

Interrogazione presentata il 06.12.2017, n. 62216 di prot., dal Consigliere Davide D’Alessandro sul “Compenso del segretario della Scuola civica musicale”;

Interpellanza presentata il 07.12.2017, n. 62296 di prot., dal consigliere Francesco Prospero sul “Parco Muro delle Lame”;

Interrogazione presentata il 13.12.2017, n. 63380 di prot., dal Consigliere Alessandra Cappa sul “Reparto di otorinolaringoiatria dell’ospedale di Vasto”;

Interrogazione presentata il 13.12.2017, n. 63468 di prot., dal Consigliere Alessandra Cappa sulla “Imposta di soggiorno dell’anno 2017”;

Interrogazione presentata il 14.12.2017, n. 63967 di prot., dal Consigliere Vincenzo Suriani sulla “Situazione degli impianti semaforici presso l’incrocio tra la S.S. 16 e Vasto Marina”;

Interpellanza presentata il 18.12.2017, n. 64603 di prot., dal consigliere Francesco Prospero sul “Viadotto Histonium”;

Interpellanza presentata il 22.12.2017, n. 65709 di prot., dal consigliere Vincenzo Suriani ed altri su “Ferie e rinnovo convenzioni”;

Interrogazione presentata il 02.01.2018, n. 39 di prot., dal consigliere Davide D’Alessandro sulle “vigilesse aggredite” ;

Interpellanza presentata il 04.01.2018, n. 417 di prot., dal consigliere Alessandro d’Elisa sul “Consuntivo delle presenze lavorative in convenzione del dipendente Emilio Racciatti del Comune di Guilmi rispetto alla convenzione sottoscritta fra i due Enti”;

Interpellanza presentata il 04.01.2018, n. 419 di prot., dal consigliere Francesco Prospero sulla “Pista di atletica”;

Interpellanza presentata il 08.01.2018, n. 930 di prot., dal consigliere Guido Giangiacomo su “Corpo di Polizia Municipale”;

Interpellanza presentata il 08.01.2018, n. 934 di prot., dal consigliere Guido Giangiacomo sui “Parcheggi a pagamento”;

Interrogazione presentata il 08.01.2018, n. 983 di prot., dal Consigliere Alessandra Cappa sul “Servizio di refezione dell’ospedale di Vasto”;

Interrogazione presentata il 09.01.2018, n. 1294 di prot., dal consigliere Davide D’Alessandro sulle “Musiche di R. Bellafronte”;

Interpellanza presentata il 11.01.2018, n. 1813 di prot., dal consigliere Guido Giangiacomo sulla “Sicurezza cittadina”;

Interpellanza presentata il 17.01.2018, n. 3116 di prot., dal consigliere Guido Giangiacomo sul PUT.

4) Ratifica deliberazione di G.C. n. 10 del 16.01.2018 “ Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019 – Esercizio provvisorio 2018 a seguito indizione Elezioni Politiche ( Camera dei Deputati e Senato della Repubblica ) per il giorno 04.03.2018”.

5) Mozione presentata dal consigliere Vincenzo Suriani su “Centri di accoglienza migranti”.

6) Mozione presentata dal consigliere Davide D’Alessandro ed altri n. 4 consiglieri su “Rimozione eventuali casi di familismo negli incarichi pubblici”.

7) Mozione presentata dal consigliere Alessandra Cappa su “ Imposta di Soggiorno”.

8) Mozione presentata dal consigliere Davide D’Alessandro ed altri 5 consiglieri su “Via Adriatica”.