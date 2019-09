Al "Palizzi" focus sul Mediterraneo con Vanoli e Ranghetti

Il Mediterraneo e il Medioriente saranno gli argomenti di due incontri in programma all’ITSET “Filippo Palizzi” nelle giornate di mercoledì 31/01/2018 e sabato 03/02/2018. Il primo relatore sarà Alessandro Vanoli, storico del Medioevo, si occupa prevalentemente di storia mediterranea e di rapporti tra mondo cristiano e mondo musulmano.

Sabato, invece, interverrà Maria Elisabetta Ranghetti, scrittrice ed esperta del Medioriente. Gli appuntamenti, organizzati con l’associazione Med (Mari e deserti) di Casalbordino, partner della scuola per alcuni progetti di Alternanza scuola- lavoro, sono in programma alle 11,15.

“I due incontri rientrano tra le numerose attività promosse dall’Istituto nell’ambito dei progetti di Alternanza scuola lavoro e di Orientamento in entrata e in uscita. Tra l’altro, per gli studenti del Settore economico dell’articolazione Relazioni internazionali per il marketing e per l’indirizzo Turismo si tratta di due interessanti momenti di approfondimento. Attraverso lo studio di tre lingue (Inglese, Francese, Tedesco o Spagnolo), la scuola li proietta già in contesti internazionali grazie anche alle discipline di indirizzo come Teoria della comunicazione e Relazioni internazionali per l’articolazione Rim o Storia dell’arte per l’indirizzo Turismo” spiega il dirigente scolastico, la prof.ssa Nicoletta Del Re.