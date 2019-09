Pareggio di prestigio in trasferta per la All Games San Salvo

AllGames tutto cuore, pareggio prezioso con la seconda della classe. Con una rete siglata all’ultimo secondo da Federico D'Amico i sansalvesi portano a casa un punto importantissimo dopo una gara giocata alla pari contro il fortissimo Sambuceto.

Nel primo tempo i sansalvesi, privi oggi di capitan Di Ghionno per squalifica, partano fortissimo, primo affondo e Peppino Di Risio sfonda la porta dei padroni di casa. Pescaresi provano a riportarsi sotto ma gli ospiti ben messi in campo creano pochissimo in avanti, anzi i sansalvesi grazie ad un’impeccabile ripartenza di Cleo Rossi trovano la rete dello 0:2 al 12’. I biancorossi, oggi in total black, cercano di ritrovare il pallino del gioco e negli ultimi 5 minuti della prima frazione trovano un 1-2 micidiale prima con Il Grande da fuori e poi con Della Matrice che raccoglie da pochi passi un perfetto assist e infila Di Rienzo.

Nel secondo tempo i locali rientrano con tutt’altro piglio e costringono i sansalvesi a rinchiudersi nella propria area, forcing che dà i giusti frutti e ancora Della Matrice trova la rete mettendo a sedere a tu per tu Di Rienzo. I biancorossi indietreggiano e i sansalvesi provano a riportarsi sotto andando vicino in più occasione al pareggio. Gli ultimi 10 minuti sono di fuoco e accade di tutto. Di Risio viene espulso per doppio giallo con due falli in pochi minuti e con l’uomo in più i pescaresi trovano davanti un strepitoso Di Rienzo, oggi in versione capitano, che chiude la saracinesca ed evita il tracollo.

A 7’ dalla fine bomber Sante Mileno trova il 3 pari con un missile da fuori all’incrocio. I locali alzano il portiere di movimento e tentano il tutto per tutto per portare a casa i tre punti e a un minuto dalla fine trovano il 4:3 con Di Martino che piazza la palla alla spalle di Di Rienzo. Sembra un’altra trasferta maledetta per l’All Games ma in pieno recupero all’ultimo affondo è D’Amico a trovare il giusto pari raccogliendo una corta respinta del portiere dopo un tiro da fuori di Di Rienzo. Tanto entusiasmo a fine partita per i giocatori del presidente Di Ghionno per il giusto pari. Sabato arriva l’ultima della classe ES Chieti e i biancoazzuri dovranno assolutamente trovare i 3 punti.