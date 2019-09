Nuovo ingresso in società per l’Us San Salvo

Si rinforza la dirigenza dell’Us San Salvo con l’ingresso in società del sansalvese doc Michele Di Stefano, ingegnere nel settore energia, già da alcune settimane vicino al sodalizio grazie alla volontà e amicizia con il direttore generale Rudy D’Amico e il vice presidente Davide Panfilo Daniele. Un lavoro di restyling che la società sta conducendo al fine di porre le basi anche per la prossima stagione.

Proprio in ottica di rinnovamento è online da poche ore il nuovo sito dell’U.S. San Salvo. La piattaforma web, realizzata in pochi giorni dalla Muladd s.r.l., è raggiungibile all’indirizzo www.ussansalvo1967.com ed è composta da due sessioni principali: una riguardante la prima squadra e uno il settore giovanile, fiore all’occhiello della società biancazzurra.

Nel corso delle prossime settimane il sito sarà ulteriormente arricchito di contenuti ed importanti novità.

Oggi il San Salvo, ultimo in classifica, sarà impegnato nella difficile trasferta di Capistrello.