Nel recupero l’Audax si riprende la testa della classifica. Bolognese scatenata: 6 gol

Morena Bolognese in forma smagliante contro le Nerostellate di Pratola Peligna nel recupero in trasferta della 6ª giornata di campionato (non disputatosi il 26 novembre). L'attaccante dell'Audax Palmoli si è scatenata nella dilagante vittoria contro l'ultima della classifica e per sei volte ha trafitto il portiere ospite. La formazione di mister Buda tiene alta la concentrazione contro un'avversaria modesta sulla carta e va in gol anche con Angelica Di Ninni (tripletta), Cristina Calvano, Delia Di Francesco e Michela Di Tullio. Al triplice fischio finale è 12 a 0.

La vittoria nel recupero permette alle Panthers di tornare in testa alla classifica con un punto di vantaggio sul Real Bellante. Il campionato tornerà l'11 febbraio con la sfida in trasferta al Lions Villa.

Domenica prossima, invece, nuovo turno di Coppa Abruzzo contro l'Intrepida Ortona.

LA CLASSIFICA

Audax 25

Real Bellante 24

Intrepida Ortona 20

Ripalimosani 14

Aeternum 13*

Giulianova 11

Aquilana 9

Stella Nascentetrivento 9*

Lions Villa 3

Nerostellati 0**

Chieti 0

* una partita in meno

** due partite in meno

LA PROSSIMA GIORNATA (11.02.2018)

Lions Villa - Audax Palmoli

Aquilana - Nerostellati

Intrepida Ortona - Real Bellante

Aeternum - Ripalimosani

Giulianova - Stella Nascentetrivento

Riposa Chieti