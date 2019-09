La Vasto Basket sconfitta in trasferta dall’Airino Termoli

La BCC Ge.Vi. Vasto Basket cade in trasferta contro l'Airino Termoli ma resta prima nel campionato di serie C silver anche se viene raggiunta in vetta dalla Magic Chieti battuta una settimana fa tra le mura amiche. Nella 7ª giornata di ritorno della prima fase i biancorossi rimediano in terra molisana una sconfitta per 85-80 al termine di una sfida avvincente.

Dopo una partenza sprint dei padroni di casa, guidati dagli ex biancorossi Marinaro e Di Lembo, i vastesi devono faticare non poco per ricucire il distacco. A metà partita, però, il Termoli è avanti di appena due punti (43-41), vantaggio che resta pressochè immutato anche nel terzo quarto, chiuso dai padroni di casa sul 63-60. Nell'ultimo parziale la Vasto Basket ha dapprima la forza di portarsi avanti ma poi, con qualche attacco andato a vuoto, i termolesi riescono a piazzare il contro-sorpasso decisivo per andare a chiudere la partita con una vittoria.

La Vasto Basket continua ad occupare la vetta a quota 28, insieme al Chieti, e domenica prossima giocherà nuovamente in trasferta, in casa del Basketball Teramo. Gli uomini di coach Gesmundo dovranno cercare di tornare a fare bottino pieno perchè potrebbero approfittare anche della sfida tra Magic Chieti e Nuovo Basket Aquilano per allungare nuovamente in vetta.

Airino Termoli - BCC Ge.Vi. Vasto Basket 85-80

Parziali: 28-20, 43-41, 63-60, 85-80

Airino Termoli: Marinaro 13, Madera ne, Oriente, De Gregorio 20, Di Lembo M. 21, Benaduce ne, Suriano 15, Tedeschi ne, Ahmed 12, Gioia ne, Colasurdo 4. All. Del Vecchio, Di Lembo G.

Vasto Basket: Bernardotto ne, Pace 9, Stefano ne, Flocco ne, Di Pietro 17, Marino 12, Di Tizio 13, Ierbs 3, Oluic 16, Peluso ne, De Gugluelmo ne, Peric 10. All. Gesmundo, Maggipinto