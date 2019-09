L’avventura di Gelsi al San Salvo inizia con una vittoria

Inizia con una vittoria l’avventura di Michele Gelsi sulla panchina del San Salvo. Tre punti che mancavano in casa biancazzurra da oltre due mesi ma che dimostrano come la squadra è viva e potrà giocarsi la salvezza in tutte le gare. Passano pochi minuti dal fischio d’inizio e il match si sblocca. Dema, ex di turno, viene atterrato in area: dagli undici metri si porta Polisena che non sbaglia. Cinque minuti dopo il San Salvo raddoppia con Dema servito perfettamente da Polisena.

I biancazzurri dominano in campo e sfiorano la terza rete con uno scatenato Dema. Il Capistrello prova a farsi vedere in avanti con un tiro da fuori di Leccese e una punizione di Paris che non creano grossi grattacapi alla difesa ospite. Nella ripresa la squadra di Gelsi cerca di gestire il risultato e i locali restano in inferiorità numerica a dieci minuti dalla fine per l’espulsione rimediata dal portiere Carnevali. All’85’ con un tiro dalla destra il giovane Federici accorcia le distanze ma fino al triplice fischio il risultato non si schioda dal 2-1 per il San Salvo che festeggia per tre punti meritati e attesi da troppi giorni.

Domenica prossima a San Salvo arriva il Paterno, quarta forza del campionato.

Cade pesantemente in casa, invece, il Cupello di mister Carlucci. Lo Spoltore non fa sconti e al fischio finale è 3 a 0 (Sanchez, Grassi, Sparvoli). Una gara, questa, condizionata anche dall'inferiorità numerica dei locali che si vedono espellere al 28' (sul risultato di 0 a 0) Giuliano. I rossoblù restano a +2 sulla quota play out.

LA 6ª GIORNATA DI RITORNO

AcquaeSapone - RC Angolana 0-0

Capistrello - San Salvo 1-2

Chieti - Miglianico 1-1

Cupello - Spoltore 0-3

Martinsicuro - Penne 2-0

Montorio - Alba Adriatica 2-0

Real Giulianova - Amiternina 2-0

Sambuceto - Paterno 0-3

Torrese - River Chieti 0-1

LA CLASSIFICA

Real Giulianova 50



Chieti 45

Martinsicuro 45

Paterno 43

Spoltore 36



Torrese 36

Capistrello 34

RC Angolana 34

Sambuceto 34

Acquaesapone 32

Alba Adriatica 32

Penne 28

Cupello 24



Montorio 22

Amiternina 19

River Chieti 19

Miglianico 16



San Salvo 14

IL PROSSIMO TURNO

Alba Adriatica - Torrese

Amiternina - Acquaesapone

Capistrello - Chieti

Miglianico - Martinsicuro

Penne - Real Giulianova

RC Angolana - Cupello

River Chieti - Sambuceto

San Salvo - Paterno

Spoltore - Montorio